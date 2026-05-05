Calcio | La Nolese punta sulla continuità: sarà Pietro Saccone il tecnico della prossima stagione in Prima Categoria

Punta sulla continuità la Nolese che anche nella prossima stagione, quella del ritorno in Prima Categoria, porterà avanti il proprio progetto tecnico affidandolo a mister Saccone e al suo staff.

La nota della società:

"La Polisportiva Nolese è lieta e orgogliosa di annunciare la conferma di Mister Pietro Saccone alla guida della Prima Squadra anche per la stagione sportiva 2026/2027.

Dopo il brillante percorso intrapreso insieme e i risultati conseguiti, la Società ha ritenuto naturale proseguire nel segno della continuità tecnica e progettuale, affidando nuovamente al Mister la conduzione della formazione biancorossa, che sarà impegnata nella nuova e stimolante avventura del campionato di Prima Categoria.

La riconferma di Mister Saccone rappresenta un importante punto fermo per la crescita del progetto sportivo, in virtù delle qualità professionali, della dedizione e delle doti umane dimostrate nel corso della stagione appena conclusa.

A supportarlo nel proprio lavoro vi sarà ancora Luca Maretti, nel duplice ruolo di Vice Allenatore e Preparatore Atletico, figura di comprovata competenza e affidabilità, che continuerà a contribuire in maniera significativa allo sviluppo e alla preparazione della squadra.

A Mister Saccone e al suo staff la Società rivolge i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio di proseguire insieme un percorso ricco di soddisfazioni sportive e umane, nel segno dei valori e dei colori biancorossi".