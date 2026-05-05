Calcio | Sesia celebra il trionfo del suo Vado: "Migliorato il migliorabile, ora precedenza alla società"

Si chiude nel migliore dei modi un'annata storica per il Vado che, superando la Biellese, ha messo l'ultima ciliegina sulla torta di una cavalcata straordinaria, figlia della professionalità di un gruppo dimostrata anche durante la settimana con la promozione già in tasca, oltre che nella sfida dell'ultimo turno.

A sottolinearlo è stato il mister Marco Sesia che ha elogiato il gruppo a sua disposizione, sottolineando come i numeri della stagione rossoblù non siano una casualità: miglior attacco, miglior difesa e un vantaggio finale di sei lunghezze sulla seconda classificata, a dimostrazione di una tenuta mentale e tecnica di altissimo livello.

Il tecnico ha rimarcato la peculiarità e la difficoltà del suo percorso da subentrato con la squadra già in vetta per un solo punto. La missione era "migliorare il migliorabile", un obiettivo centrato in pieno grazie alla completa dedizione di una rosa che si è affidata alle sue idee. Sesia non ha nascosto la propria gratitudine verso i giocatori, artefici principali di questa immensa soddisfazione sportiva, riconoscendo come il duro lavoro quotidiano sia stato la chiave di volta per trasformare le enormi potenzialità dell'organico in un trionfo inequivocabile in questo memorabile 2026.

Sul fronte del futuro, l'allenatore ha affrontato con estrema lucidità le voci che lo accostano ad altre panchine, tra cui un forte interessamento dell'Alessandria. Consapevole delle spietate dinamiche del calcio, che esaltano rapidamente chi ottiene risultati, Sesia ha ribadito la sua lealtà: lo scenario delle prossime settimane passerà inevitabilmente da un colloquio decisivo con la dirigenza del Vado. La precedenza assoluta resta al club che gli ha concesso questa immensa opportunità, un sincero gesto di riconoscenza prima di delineare il prossimo capitolo della sua carriera.