Calcio | Il Finale chiude in crescendo, poker e Sampierdarenese al tappeto 4-0

Si chiude con una vittoria netta e convincente, figlia del crescendo che ha visto protagonista la formazione di mister Diego Alessi negli ultimi mesi, la stagione 2025/2026 del Finale, che al "Borel" ha superato la Sampierdarenese con un secco 4-0.

La gara si sblocca dopo appena tredici minuti grazie a Vuillermoz, bravo a finalizzare una combinazione ben orchestrata con Polito e a firmare così il suo secondo centro stagionale. Un avvio deciso, che indirizza subito l’incontro sui binari favorevoli ai padroni di casa.

Nella ripresa arriva il raddoppio: è ancora Vuillermoz a rendersi protagonista con una palla filtrante per Polito, che approfitta di un’incertezza della difesa ospite e, a tu per tu con il portiere, non fallisce l’appuntamento con il gol. Passano appena tre minuti e il risultato si arrotonda ulteriormente con la rete di capitan Tona, che svetta di testa sul secondo palo su assist di Bellotti.

A chiudere definitivamente i conti ci pensa Ballone all’81’, trasformando una punizione che vale il poker e mette il sigillo su una prestazione senza sbavature.