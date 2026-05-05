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Calcio | 05 maggio 2026, 13:18

Calcio | L'Albissole e mister Cattardico chiudono da imbattuti: "Vittoria di tutti, e i capelli non si tagliano finché..."

Calcio | L'Albissole e mister Cattardico chiudono da imbattuti: &quot;Vittoria di tutti, e i capelli non si tagliano finché...&quot;

Resta ancora l'ultimo passaggio nella finalissima regionale con la Sammargheritese, ma non c'è assolutamente rischio di iperbole nel definire la stagione dell'Albissole trionfale. I ceramisti chiudono da imbattuti, tra campionato e coppa, un'impresa "difficilmente ripetibile".

Lo ammette senza falsa modestia mister Christian Cattardico che, al termine della sfida dell'ultimo turno col Legino, al quale è stato tributato il "pasillo de honor" in occasione di quella che al momento si preannuncia l'ultima partita della storia dei verdeblu, ha tracciato un bilancio del percorso di questa annata.

A rendere ancora più iconica questa stagione perfetta ci pensa il curioso aneddoto legato al look del tecnico. La sua ormai inconfondibile "coda di cavallo" non è una semplice scelta di stile ma il frutto di una vera e propria scommessa: i capelli non si tagliano finché la squadra non subisce una sconfitta. Un voto che per ora regge saldo.

Lorenzo Tortarolo

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