Calcio | L'Albissole e mister Cattardico chiudono da imbattuti: "Vittoria di tutti, e i capelli non si tagliano finché..."

Resta ancora l'ultimo passaggio nella finalissima regionale con la Sammargheritese, ma non c'è assolutamente rischio di iperbole nel definire la stagione dell'Albissole trionfale. I ceramisti chiudono da imbattuti, tra campionato e coppa, un'impresa "difficilmente ripetibile".
Lo ammette senza falsa modestia mister Christian Cattardico che, al termine della sfida dell'ultimo turno col Legino, al quale è stato tributato il "pasillo de honor" in occasione di quella che al momento si preannuncia l'ultima partita della storia dei verdeblu, ha tracciato un bilancio del percorso di questa annata.
A rendere ancora più iconica questa stagione perfetta ci pensa il curioso aneddoto legato al look del tecnico. La sua ormai inconfondibile "coda di cavallo" non è una semplice scelta di stile ma il frutto di una vera e propria scommessa: i capelli non si tagliano finché la squadra non subisce una sconfitta. Un voto che per ora regge saldo.