Boissano Atletica Estate: Ilaria Accame spicca nei 400 nella seconda giornata di gare

Una bella serata di atletica ha animato la seconda giornata di Boissano Atletica Estate, manifestazione organizzata dall’ASD Atletica Arcobaleno Savona e dall’ASD Atletica Boissano Team, con il prezioso supporto dei volontari del Boissano Team, il contributo della Fondazione Agostino De Mari e il patrocinio dei Comuni di Boissano, Finale Ligure, Loano, Pietra Ligure, oltre che di altri Enti che collaborano alla gestione dell’impianto.

Presenti anche la Croce di Malta e il gruppo locale di Protezione Civile. L’organizzazione tecnica è stata affidata al Gruppo Giudici Gare FIDAL e all’Associazione Cronometristi di Genova.

Tra i tanti atleti in gara, due stelle hanno brillato in modo particolare.

Ilaria Accame, cresciuta proprio su questa pista, è tornata a Boissano da regina dei 400 metri. Anche in assenza della francese Emma Montoya, che ha rinunciato all’ultimo momento, Accame ha dominato sin dai primi metri, passando decisa a metà gara e concludendo con un ottimo 52.41, suo miglior crono stagionale, non distante dal personale di 51.98 (giugno 2024). Sul podio con lei Alexandra Troiani (Cus Pro Patria Milano, 54.85) e Anna Crovetto (Arcobaleno, 55.49).

Sulla pedana del disco è tornata a Boissano Daisy Osakue (Fiamme Gialle), che ha ricordato con affetto le sue prime esperienze proprio su questo impianto. Dopo alcuni lanci nulli e un solido 57.56, Osakue ha centrato la miglior misura della giornata con 58.55 metri, confermando la propria determinazione in vista di Tokyo 2025.



Sempre tra le donne, da segnalare:

Vittoria sui 100 metri per la giovane Elisa Calzolari (SAF Atletica Piemonte) in 11.77 (con vento +2.5).

Successo nei 1500 metri per Elena Cusato in 5:11.12, davanti a Chiara Pilone (Cus Genova).

Francesca Maurino (Sisport) si impone nell’alto con 1.64 m.

Eloise Vallet (Sisport), allieva, conquista il giavellotto con un’ottima misura di 44.32 m.



Tra gli uomini:

Nei 100 metri, successo ex aequo per il francese Yannich Holi e Federico Lisa (Atletica Mondovì), entrambi in 10.80.

Ben nove serie nei 400 metri, vinti da Edoardo Franzi (Cus Pro Patria Milano) in 48.67, davanti allo junior Federico Vaccari (Arcobaleno, 49.14) e a Gabriele Bargi (Arcobaleno, 49.79).

Nei 1500 metri, Marco Zunino (Arcobaleno) ha guidato il gruppo fino ai 1000 metri, lasciando poi spazio a Ludovico Vaccari, che ha chiuso in 3:56.54, migliorandosi di oltre un secondo.

Spettacolo nei 110 ostacoli allievi, con Davide Crisci (Maurina Imperia) in 14.63 e Giacomo Provera (Atletica Mondovì) in 14.99.

Ottima prova tra gli juniores per Marcoaurelio Vigliani, con un interessante 14.32.

Nel lancio del disco, vittoria per Lorenzo Puliserti (Fratellanza Modena) con 38.91 m.

Infine, nel giavellotto, primo posto per Pietro Rossi (Atletica Mondovì) con 42.41 m.