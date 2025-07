La rosa dell'Albingaunia è ormai quasi formata al 100%.

Dai corridoi dell'Annibale Riva stanno arrivando gli ultimi annunci relativi alla rosa bianconera, in attesa del via dei lavori per il gruppo guidato da mister Poggi.

Le ufficializzazioni di giornata si concentrano sulla linea mediana. Si parte da Edoardo e Alessandro Secco, rispettivamente classe 2004 e 2006, per arrivare a Claudio Giordano, classe 2004.