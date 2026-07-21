Vela | CerialeVela per Tutti: gli ingauni Alessia Sciutto e Alessandro Ferrua conquistano il podio più alto

La regata "CerialeVela per Tutti" ha regalato spettacolo nelle acque del ponente ligure. L'evento ha richiamato in mare numerosi giovani velisti e, lungo il litorale, un pubblico di appassionati e turisti che ha potuto seguire da vicino le prove, favorite dalle condizioni meteo ideali.

A firmare le prestazioni di maggior rilievo sono stati due portacolori del Circolo Nautico Albenga. Nella classe ILCA 4 il successo è andato ad Alessia Sciutto, protagonista di una prova convincente che le ha permesso di precedere il compagno di club Elvio Francescato e Brian Christopher Lowe, completando così un podio interamente ingauno.

Nel raggruppamento Overall, che comprendeva le restanti classi in gara, è stato invece Alessandro Ferrua a conquistare il gradino più alto del podio con la propria ILCA 7. Alle sue spalle si sono classificati Simone Migliavacca del Circolo Nautico Loano, in gara nella classe ILCA 6, e l'equipaggio del Circolo Nautico Ceriale formato da Martina Ganili e Irma Claveri, impegnato su 420.

La manifestazione era aperta alle classi 420, ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7 e RS Feva e ha offerto regate combattute e spettacolari, confermando ancora una volta il ruolo di Ceriale come punto di riferimento per la vela giovanile del territorio.

Nella graduatoria Overall hanno completato la top ten Sean William Lowe (Circolo Nautico del Finale), Filippo Trespidi e Hyeonsu Frumento, Edoardo Trespidi ed Elisa Baucero, Christopher e Tommaso Modica (tutti del Circolo Nautico Loano), Francesco Rossetto (Circolo Nautico del Finale) e l'equipaggio del Circolo Nautico Ceriale composto da Martino Rossi e Giorgio Pregno.