Pesca Sportiva | Il secondo Memorial Gaspare va alla coppia Silvagno - Di Chiazza

Sabato mattina 18 luglio 2026 tra Varazze e Cogoleto, nel tratto di mare in località "Trei Puntin", tra punta mola a baia del corvo, si sono ritrovati gli equipaggi degli appassionati di pesca sportiva amatoriale di Varazze e Celle Ligure, per partecipare al tradizionale raduno di pesca "Estate in barca" - Memorial "Gaspare", organizzato dall’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze, in collaborazione con lo Sporting Club di Celle Ligure.

Sul podio saliranno le coppie: 1° Silvagno V./Di Chiazza G. - 2° Fazio G./Cerruti G. - 3° Biato A./Gavarone D.

La premiazione di tutti i partecipanti si terrà giovedì 24 luglio con inizio alle ore 19:30, presso la base nautica, a levante del porto turistico Marina di Varazze, sul molo di sottoflutto (Barilon), con sullo sfondo un panorama mozzafiato: … quello della città di Varazze, con il suo mare e monti di rara bellezza.

Alla premiazione interverranno le Autorità cittadine, dell’Ufficio Locale Marittimo di Varazze - Guardia Costiera, la moglie e figlio dell’indimenticabile amico e compagno di tanti incontri socio-aggregativi, organizzati da più locali associazioni impegnate in molteplici campi: Gaspare Gabriele.

Per i partecipanti al raduno, amici e invitati alla premiazione, seguiranno le sempre apprezzate focaccette di Mariuccia, la moglie di Gabriele.



Ed ecco la classifica finale delle 16 coppie partecipanti:

1° Silvagno V./Di Chiazza G., 2° Fazio G./Cerruti G., 3° Biato A./Gavarone D., 4° Fassio F./Spotorno M., 5° Guasta C./Damonte M., 6° Fiori F./Sala D., 7° Giusto G.B./Gabriele D., 8° Gianatti G./Buzzi, 9° Patrucco A./Bolla L., 10° Ratti W./Mariani R., 11° Miccolis L./Giovani, 12° Giordano F./Giordano S. - Seguono a pari merito senza pescato: Del Corno' E./ Ciampini P., Fazio D./Zanella G., Vallerga G./Lollo G.



