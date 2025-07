Pallanuoto. La loanese Gaia Gattuso è campionessa d'Italia Allieve, Bogliasco vince il terzo titolo consecutivo

L’AGN Energia Bogliasco 1951 continua a lasciare il segno nella pallanuoto giovanile femminile. A Sori, le Allieve biancazzurre hanno centrato uno straordinario tris tricolore, mettendo in bacheca il titolo estivo 2025 dopo quelli conquistati nella passata stagione e nell’ultima edizione invernale.

Le ragazze liguri hanno dominato la stagione dall’inizio alla fine, inanellando una lunga serie di vittorie senza mai perdere terreno. Nemmeno nella finalissima, dove l’Ekipe Orizzonte è rimasta in partita solo per pochi istanti. Un titolo nazionale che tinge con il tricolore anche Loano, grazie alla presenza nell'organico di coach Sinatra anche di Gaia Gattuso, figlia di Massimiliano, presidente del Doria Nuoto Loano. Un parziale iniziale di 3-0 ha subito spianato la strada al Bogliasco, che ha poi allargato il divario con autorevolezza, chiudendo i conti già al termine del terzo quarto con un netto 12-3. L’ultimo tempo è servito solo per gestire e godersi l’atmosfera di festa, culminata con il fischio finale che ha sancito il meritato successo.

Nella quattro giorni della Final Eight, il percorso delle bogliaschine è stato impeccabile: tre vittorie su tre nella fase a gironi contro Plebiscito Padova, Rapallo e Sori, quindi l’affermazione nei quarti contro la Roma Vis Nova e quella in semifinale contro Brescia. La finale odierna, vinta 14-8, è stata l’epilogo naturale di un cammino straordinario, con un punteggio che solo nel finale ha visto avvicinarsi le siciliane.