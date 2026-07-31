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Calcio | 31 luglio 2026, 19:18

Calcio | Serie D, c'è Savio Amirante per la panchina del Celle Varazze

Dopo la separazione con Corradi, annunciato il nuovo tecnico

Calcio | Serie D, c'è Savio Amirante per la panchina del Celle Varazze

Il comunicato della società:

Il Celle Varazze F.B.C. è lieto di annunciare che Savio Amirante è il nuovo allenatore della Prima Squadra.

Tecnico preparato, Mister Amirante approda in biancoblù con entusiasmo, competenza e la volontà di mettere le proprie qualità al servizio del progetto societario.

La società rivolge a Savio il più caloroso benvenuto, augurandogli buon lavoro e una stagione ricca di soddisfazioni, certa che, insieme allo staff, ai giocatori e a tutto l’ambiente biancoblù, saprà affrontare con determinazione e ambizione le sfide che attendono il Celle Varazze.

Benvenuto, Mister!

Redazione

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