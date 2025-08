Oneglia Calcio, il 20 agosto parte ufficialmente la preparazione. Il dirigente Palumbo: "Ora si comincia a fare sul serio"

Mercoledì 20 agosto segnerà ufficialmente l'inizio della preparazione atletica per l’Oneglia Calcio, in vista del prossimo impegnativo campionato di Prima categoria, La squadra di mister Casella si presenterà ai nastri di partenza della nuova stagione con una rosa profonda e rinnovata. Dopo la fusione con i 'cugini' dell’Imperiese, la società ha avviato un ampio e ambizioso processo di ristrutturazione che ha toccato ogni ambito: allestimento della rosa, rafforzamento dei quadri societari con l’ingresso di nuovi dirigenti, rinnovo dell’accordo per l’abbigliamento tecnico, lancio della campagna di sponsorship, realizzazione del merchandising ufficiale, composizione dell’inno, creazione di una nuova identità sui social e ammodernamento degli spogliatoi. Un vero e proprio restyling totale, che testimonia la volontà del club di voltare pagina e guardare al futuro con rinnovato slancio.

"Sul fronte tecnico, l'obiettivo è stato chiaro fin dall'inizio: costruire un organico di qualità, competitivo, e con alternative valide in ogni reparto". A raccontarlo è Simone Palumbo, dirigente responsabile della prima squadra: “Con il mister Massimiliano Casella e il suo staff il confronto è stato costante, quotidiano. Grazie all’ottimo lavoro del direttore sportivo Andrea Comiotto, siamo riusciti a individuare un gruppo numeroso e ben strutturato, in cui l’esperienza si fonde con l’entusiasmo delle novità. Fin dai primi allenamenti informali e dalle partitelle del lunedì, si è respirato un grande clima di unità, che poi si è consolidato anche fuori dal campo, con momenti conviviali che hanno cementato il gruppo. È stato difficile scremare, e ci dispiace non aver potuto dare spazio a tutti, ma voglio ringraziare personalmente chi non farà parte dell’organico: ognuno ha dato il proprio contributo in questa fase di crescita. Crediamo di essere ben coperti in ogni ruolo, ma resteremo vigili sul mercato: se dovesse presentarsi un’occasione importante, non ci faremo trovare impreparati”.

Ora qualche giorno di meritato riposo, poi da mercoledì 20 agosto inizierà ufficialmente la preparazione in vista di un campionato che si preannuncia avvincente e impegnativo. “Il nostro girone sarà sicuramente competitivo, quasi da Promozione – conclude Palumbo – ma noi vogliamo farci trovare pronti e, soprattutto, ben figurare. Siamo orgogliosi del percorso fatto fin qui e pronti a raccogliere le sfide che ci attendono”.