 / Calcio

Calcio | 07 agosto 2025, 20:20

Calciomercato. Debenedetti a un passo dall'Entella, la punta finalese riparte dalla Serie B

Calciomercato. Debenedetti a un passo dall'Entella, la punta finalese riparte dalla Serie B

Saranno pochi i chilometri che separeranno Alessandro Debenedetti sia da casa che dal Genoa.

Come riportato da Gianlucadimarzio.com, l'attaccante finalese (reduce dal ritiro insieme alla Prima Squadra rossoblu) è ormai vicino al trasferimento in prestito alla Virtus Entella.

Per "Debe" si prospetta così una nuova occasione per misurarsi con la Serie B, dopo le ventinove presenze e i quattro gol messi a segno nella scorsa stagione con il Mantova.

L’operazione è ormai definita e si attende soltanto l’ufficialità, prevista nelle prossime ore.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium