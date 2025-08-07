Calciomercato. Debenedetti a un passo dall'Entella, la punta finalese riparte dalla Serie B

Saranno pochi i chilometri che separeranno Alessandro Debenedetti sia da casa che dal Genoa.
Come riportato da Gianlucadimarzio.com, l'attaccante finalese (reduce dal ritiro insieme alla Prima Squadra rossoblu) è ormai vicino al trasferimento in prestito alla Virtus Entella.
Per "Debe" si prospetta così una nuova occasione per misurarsi con la Serie B, dopo le ventinove presenze e i quattro gol messi a segno nella scorsa stagione con il Mantova.
L’operazione è ormai definita e si attende soltanto l’ufficialità, prevista nelle prossime ore.