FOTONOTIZIA: Restyling dello spogliatoio per l'Albingaunia, sabato il test contro la Sanremese

L'attività sul campo è iniziata per l'Albingaunia e tra poche ore i bianconeri scenderanno in campo per il primo test amichevole.

Un match quello di sabato con la Sanremese che avrà i connotati principali della festa, complice il gemellaggio storico tra i tifosi bianconeri e quelli matuziani e il gap netto che separa le squadre di Poggi e Moro.

Se la rosa in arrivo dal Vadino non presenta particolari novità (salvo ingaggi comunque importanti per la categoria come Marquez, Pollio e Greco), una mano di vernice è stata letteralmente posta negli spogliatoi dell'Annibale Riva.

Il "sancta sanctorum" degli ingauni è stato infatti rinnovato, insieme ai nuovi kit forniti ai giocatori.