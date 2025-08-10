 / Calcio

Calcio | 10 agosto 2025, 10:45

Calcio, Albingaunia. Primi riscontri ok per mister Poggi: "Ci siamo meritati una serata di festa, speciale indossare questi colori" (VIDEO)

Gli ingauni hanno saputo limitare la Sanremese, vittoriosa 2-0 nel test match dell'Annibale Riva

Calcio, Albingaunia. Primi riscontri ok per mister Poggi: &quot;Ci siamo meritati una serata di festa, speciale indossare questi colori&quot; (VIDEO)

Daniele Poggi non è solito esternare particolari emozioni nel post partita, ma l'allenatore dell'Albingaunia è apparso evidentemente toccato al termine dell'amichevole contro la Sanremese.

Una buona prova di squadra, forzatamente concentrata in fase di non possesso, tanto da concedere appena due reti a una squadra pronta a recitare un ruolo da protagonista in Serie D.

Ad aumentare il carico emotivo anche l'esordio con i colori bianconeri, oltre al grande colpo d'occhio che ha saputo regalare la tribuna dell'Annibale Riva.

Lorenzo Tortarolo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium