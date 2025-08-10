Calcio, Albingaunia. Primi riscontri ok per mister Poggi: "Ci siamo meritati una serata di festa, speciale indossare questi colori" (VIDEO)

Daniele Poggi non è solito esternare particolari emozioni nel post partita, ma l'allenatore dell'Albingaunia è apparso evidentemente toccato al termine dell'amichevole contro la Sanremese.
Una buona prova di squadra, forzatamente concentrata in fase di non possesso, tanto da concedere appena due reti a una squadra pronta a recitare un ruolo da protagonista in Serie D.
Ad aumentare il carico emotivo anche l'esordio con i colori bianconeri, oltre al grande colpo d'occhio che ha saputo regalare la tribuna dell'Annibale Riva.