Calcio. Celle Varazze di forza e cinismo, 4-0 alla Carcarese nell'amichevole dell'Olmo - Ferro

CELLE VARAZZE - CARCARESE 4-0 (24' De Benedetti, 29' Akkari, 84' e 87' Donaggio)
45' finisce qua, 4-0 per le civette
42' rigore per il Celle Varazze, fallo su Gianmarco Insolito. Donaggio incrocia con forza dal dischetto 4-0
39' Gran giocata di Capra a cercare Donaggio, l'intervento della retroguardia biancorossa non è risolutivo, l'ex punta del Vado ne approfitta e cala il tris
34' poco più di dieci minuti alla fine della partita, poche emozioni all'Olmo Ferro
26' In campo i calibri importanti per il Celle Varazze: in campo Capra, Donaggio e Gianmarco Insolito
16' Palo sulla battuta dagli undici metri! Forse con la complicità di Di Sarno, da verificare l'eventuale tocco dell'estremo di casa
15' gran numero di Elia Ferrero sulla fascia mancina, trattenuta evidente in area, calcio di rigore
11' corner guadagnato dalla Carcarese, Cancellara lancia nello spazio Ferrero, chiude la retroguardia di Pisano
5' Bello scambio in area per la Carcarese è il giovane Elia Ferrero a calciare verso la porta, buona la potenza, meno la mira
2' tanti cambi come da prassi tra il primo e secondo tempo
1' si riparte!
SECONDO TEMPO
46' squadre negli spogliatoi Celle Varazze avanti di due reti
44' si sta per chiudere la prima frazione, Diaz Crespi svetta sul traversone di Gnecchi, palla oltre la traversa
29' ripartenza verticale micidiale del Celle Varazze, break di Gnecchi, verticalizzazione su Akkari bravissimo ad aprire il piattone sul palo lungo. Raddoppio delle civette
26' replica immediata della Carcarese, tentativo coraggioso al volo di Bertoni
24' Celle Varazze in vantaggio! Zampata sottomisura di De Benedetti dopo la torre di Diaz Crespi.
22' doppio tentativo in pochi minuti per i biancorossi: Fabio Moretti e Bablyuk non trovano lo specchio
18' Destro di Diaz Crespi sul primo palo, blocca a terra Sciascia
16' i valbormidesi appaiono più leggeri a livello fisico, padroni di casa ancora compassati in questi primi minuti
10' ci sono un po' di novità inaspettate in campo, la Carcarese in questo inizio di gioco sembra infatti disegnata con un atipico (per i valbormidesi) 4-2-3-1. Confermato invece il 4-2-3-1 di Pisano, con Diaz Crespi esterno offensivo mancino
6' gioco interrotto qualche minuto, problemi per il portiere biancorosso Sciascia
1' si parte!
PRIMO TEMPO
Formazioni:
CELLE VARAZZE: Di Sarno; De Benedetti, Stanga, Akkari, Righetti, Vitiello, Gnecchi, Diaz Crespi, Bortoletti, De Martini, Bovio. A disposizione: Mitu, Perata, Busicchia, Siracusa, Capra, Balan, Donaggio, Scarfò, Insolito, Ciancio. Allenatore: Pisano
CARCARESE: Sciascia, Bonifacino, Ghirardi, Moretti F, Spozio, Nonnis, Bablyuk, Bertoni, Kosiqi, Berretta, Berruti. A disposizione: Gaia, Moretti L., Brovida, Ricci, Castellano, Gjataj, Poggi, Cancellara, Pirotto, Horma, Ferrero, Galli. Allenatore: Battistel