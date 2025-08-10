 / Calcio

Calcio | 10 agosto 2025, 20:28

Calcio. Celle Varazze di forza e cinismo, 4-0 alla Carcarese nell'amichevole dell'Olmo - Ferro

Calcio. Celle Varazze di forza e cinismo, 4-0 alla Carcarese nell'amichevole dell'Olmo - Ferro

CELLE VARAZZE - CARCARESE  4-0 (24' De Benedetti, 29' Akkari, 84' e 87' Donaggio) 
 

45' finisce qua, 4-0 per le civette

42' rigore per il Celle Varazze, fallo su Gianmarco Insolito. Donaggio incrocia con forza dal dischetto 4-0

39' Gran giocata di Capra a cercare Donaggio, l'intervento della retroguardia biancorossa non è risolutivo, l'ex punta del Vado ne approfitta e cala il tris

34' poco più di dieci minuti alla fine della partita, poche emozioni all'Olmo Ferro

26' In campo i calibri importanti per il Celle Varazze: in campo Capra, Donaggio e Gianmarco Insolito

16' Palo sulla battuta dagli undici metri! Forse con la complicità di Di Sarno, da verificare l'eventuale tocco dell'estremo di casa

15' gran numero di Elia Ferrero sulla fascia mancina, trattenuta evidente in area, calcio di rigore

11' corner guadagnato dalla Carcarese, Cancellara lancia nello spazio Ferrero, chiude la retroguardia di Pisano

5' Bello scambio in area  per la Carcarese è il giovane Elia Ferrero a calciare verso la porta, buona la potenza, meno la mira

2' tanti cambi come da prassi tra il primo e secondo tempo

1' si riparte!

SECONDO TEMPO
 

46' squadre negli spogliatoi Celle Varazze avanti di due reti

44' si sta per chiudere la prima frazione, Diaz Crespi svetta sul traversone di Gnecchi, palla oltre la traversa

29' ripartenza verticale micidiale del Celle Varazze, break di Gnecchi, verticalizzazione su Akkari bravissimo ad aprire il piattone sul palo lungo. Raddoppio delle civette

26' replica immediata della Carcarese, tentativo coraggioso al volo di Bertoni

24' Celle Varazze in vantaggio! Zampata sottomisura di De Benedetti dopo la torre di Diaz Crespi.

22' doppio tentativo in pochi minuti per i biancorossi: Fabio Moretti e Bablyuk non trovano lo specchio

18' Destro di Diaz Crespi sul primo palo, blocca a terra Sciascia

16' i valbormidesi appaiono più leggeri a livello fisico, padroni di casa ancora compassati in questi primi minuti

10' ci sono un po' di novità inaspettate in campo, la Carcarese in questo inizio di gioco sembra infatti disegnata con un atipico (per i valbormidesi) 4-2-3-1. Confermato invece il 4-2-3-1 di Pisano, con Diaz Crespi esterno offensivo mancino

6'  gioco interrotto qualche minuto, problemi per il portiere biancorosso Sciascia

1' si parte!

PRIMO TEMPO 
 

Formazioni: 

CELLE VARAZZE: Di Sarno; De Benedetti, Stanga, Akkari, Righetti, Vitiello, Gnecchi, Diaz Crespi, Bortoletti, De Martini, Bovio. A disposizione: Mitu, Perata, Busicchia, Siracusa, Capra, Balan, Donaggio, Scarfò, Insolito, Ciancio. Allenatore: Pisano

CARCARESE: Sciascia, Bonifacino, Ghirardi, Moretti F, Spozio, Nonnis, Bablyuk, Bertoni, Kosiqi, Berretta, Berruti. A disposizione: Gaia, Moretti L., Brovida, Ricci, Castellano, Gjataj, Poggi, Cancellara, Pirotto, Horma, Ferrero, Galli. Allenatore: Battistel 

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium