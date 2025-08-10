 / Ciclismo

Downhill. Strepitosa Gloria Scarsi, arriva l'argento europeo per la campionessa ingauna

Dalla pista catalana di La Molina arriva una notizia che riempie d’orgoglio Albenga: Gloria Scarsi ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati Europei di Downhill. La biker ingauna ha sfiorato il titolo continentale nella categoria Donne Elite, fermandosi a soli due decimi dalla svizzera Lisa Baumann, vincitrice in 3’26”31.

È stata una sfida serrata dall’inizio alla fine, con Scarsi capace di mantenere alta la pressione sulle avversarie e di regalare spettacolo fino al traguardo. Alle sue spalle, la francese Vicky Clavel ha completato il podio con il tempo di 3’27”91.

