Calcio, Prima Categoria. Paolo Ciarlo è il nuovo direttore generale dell’Ospedaletti: “Sono tornato a casa”

L'Ospedaletti annuncia un ritorno nel proprio staff dirigenziale: Paolo Ciarlo torna in orange e ricoprirà il ruolo di direttore generale.

Ciarlo, già vicepresidente e team manager dell’Ospedaletti per sei stagioni, colonna della dirigenza, è reduce dall’esperienza come team manager della Juniores Nazionale della Sanremese. Ora, per lui, la nuova chiamata della famiglia orange.

“Quando ormai avevo abbandonato l’idea di continuare con il calcio per questa stagione, è arrivata la chiamata dell’Ospedaletti - commenta Paolo Ciarlo nel giorno del suo ritorno al ‘Ciccio Ozenda’ - l’esperienza nella mia ultima stagione alla Sanremese mi ha consentito di aggiungere ulteriori conoscenze al mio bagaglio professionale e questo ritorno all’Ospedaletti mi ha restituito la voglia di mettermi in gioco in un nuovo ruolo nel quale metterò tutto il mio impegno, le mie conoscenze e la mia professionalità. Ringrazio la società per aver pensato a me, sono tornato a casa. C’è più gusto a essere orange”.