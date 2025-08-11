Calcio, Sanremese. La ricetta di mister Moro: "Servono idee forti e chiare, la squadra sta rispondendo al meglio" (VIDEO)

Al netto del sapore glamour che ha saputo regalare l'amichevole tra Albingaunia e Sanremese, c'era tra gli addetti ai lavori la curiosità di comprendere quali tipi di principi avrebbero portato i matuziani all'interno del rettangolo verde.

Possesso palla, scambi di posizione e soprattutto tanta qualità dalla mediana in su, con Gagliardi in regia, Zagarese e Del Piero trequartisti e Santanocito falso nueve, con due esterni offensivi aperti sulle corsie laterali.

Alchimie ancora da affinare, ma mister Davide Moro auspica di vedere passi avanti ulteriori in vista del primo impegno ufficiale contro il Vado.