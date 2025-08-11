Vela. Successo per la Regata di Mezza Estate nel Golfo di Andora, ecco i vincitori

Il Golfo di Andora ha fatto da splendido palcoscenico alla tradizionale Regata di Mezza Estate, appuntamento dedicato alle scuole vela e ai giovani alle prime esperienze in mare. L’evento ha visto un’ampia partecipazione, grazie anche alla collaborazione del CNAM Alassio e dell’Aquilia Laigueglia, che hanno contribuito a portare in acqua ben 32 velisti nelle categorie singolo: Optimist divisioni A e B, e classi Ilca 4, 6 e 7.

La giornata, caratterizzata da sole estivo, mare calmo e vento leggermente variabile, ha permesso di disputare tre prove di ottimo livello. Merito dell’attento lavoro del Presidente del Comitato di Regata e dei posaboe del Circolo Nautico Andora, che hanno garantito lo svolgimento regolare delle competizioni.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto al Comune di Andora, all’AMA e alla Guardia Costiera per il supporto e la collaborazione.



Classifiche finali

Optimist Div. A: 1° Vigo Matteo; 2° Dalmasso Flavio; 3° Poggi Ginevra

Optimist Div. B: 1° Poggi Gregorio; 2° Moirano Giulia; 3° Di Matteo Thiago

Ilca 4: 1° Trombini Filippo; 2° Moscatelli Sofia; 3° Colombo Ettore

Ilca 6: 1° Di Laghi Guglielmo; 2° Paris Alessio; 3° Sorrenti Lorenzo

Ilca 7: 1° Caprì Antonino