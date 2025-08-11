Windsurf. Matteo Iachino si conferma ad altissimi livelli, il campione savonese è vicecampione mondiale

La stagione 2025 del PWA World Tour – Slalom X maschile vede il savonese Matteo Iachino tra i grandi protagonisti. Il campione savonese ha concluso occupando la seconda posizione nella classifica generale, subito dietro al francese Pierre Mortefon.

Nell’ultima tappa a El Médano, per il Tenerife Windsurf Grand Slam, Iachino ha chiuso quarto dopo prove combattute, confermando la sua costanza di rendimento e la capacità di sfidare i migliori del mondo.





Ecco la Top 10 della stagione:

Pierre Mortefon (FRA | FMX Racing / NeilPryde)

Matteo Iachino (ITA | Starboard / Severne Sails / Z Fins)

Jordy Vonk (NED | Duotone Windsurfing)

Maciek Rutkowski (POL | JP / NeilPryde)

Amado Vrieswijk (NB | Future Fly / Point-7 / Z Fins)

Taty Frans (NB | Point-7 / Z Fins)

Bruno Martini (ITA | I-99 / S2Maui / Z Fins)

Nico Prien (GER | JP / NeilPryde)

Ingmar Daldorf (NED | Tabou / GA Sails)

Jimmy Thieme (FRA | PATRIK / PATRIK Sails)





Classifica della gara di Tenerife – Slalom maschile X:

Pierre Mortefon (FRA | FMX Racing / NeilPryde)

Amado Vrieswijk (NB | Future Fly / Point-7 / Z Fins)

Jordy Vonk (NED | Duotone Windsurfing)

Matteo Iachino (ITA | Starboard / Severne Sails / Z Fins)

Maciek Rutkowski (POL | JP / NeilPryde)

Nico Prien (GER | JP / NeilPryde)

Bruno Martini (ITA | I-99 / S2Maui / Z Fins)

Taty Frans (NB | Point-7 / Z Fins)

Ingmar Daldorf (NED | Tabou / GA Sails)

Lohan Jules (GPE | AV Boards / S2Maui)