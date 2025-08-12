Calcio, Imperia. L'annuncio di Riolfo: "Inizia per Lenny Castagna un percorso di fomazione nei nostri ranghi dirigenziali."

Novità importante nei quadri dirigenziali dell'Imperia Calcio, in cui entra una figura storica degli ultimi anni come quella di Lenny Castagna.

È lo stesso allenatore e direttore generale Giancarlo Riolfo ad annunciarlo: "La sua figura sarà quella di una sorta di "team manager", con il compito di mantenere i rapporti tra gruppo squadra e dirigenza. Ma oltre a questo incarico, Castagna resterà anche un giocatore in forza all'Alassio. Intraprende, quindi, un percorso di fomazione nei ranghi dirigenziali. E' per carisma e attaccamento ai colori nerazzurri la persona giusta, anche in vista di un ringiovanimento dei quadri societari".

Il gruppo nerazzurro ha iniziato, ieri, la preparazione al 'Marengo' di Diano Marina. Saranno giornate caratterizzate da doppie sedute di allenamento, in modo da arrivare nella forma migliore possibile al debutto in Coppa Italia di domenica 24 contro il Celle Varazze di mister Mario Pisano. Match che si terrà a porte chiuse sul campo dell''Olmo - Ferro' . Il motivo dell'assenza di pubblico è dovuto alla mancanza del divisore per le due tifoserie.

Per quanto riguarda i componenti della rosa, Riolfo specifica: "Al momento si allenano con noi una ventina di giocatori, sono praticamente tutti in prova a parte un paio che hanno già firmato. Man mano che avverranno gli altri tesseramenti la società lì comunicherà. Non ci sono misteri".