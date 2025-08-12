Calciomercato. Carlo Cirillo rientra allo Speranza, si amplia il parco difensori rossoverde

Colpo in difesa per la ASD Speranza 1912 in vista della prossima stagione. Il club ha ufficializzato il rientro di Carlo Cirillo, classe 2001, che farà parte della rosa 2025/2026. Dopo l’esperienza in prestito alla Spotornese, il difensore è pronto a rimettersi in gioco con la maglia che lo ha visto crescere nel prossimo girone B di Prima Categoria.