Calciomercato. Una nuova stagione in Serie B per il finalese Debenedetti, ufficiale il prestito dal Genoa alla Virtus Entella

Era attesa negli scorsi giorni e, oggi pomerigigo, è arrivata l'ufficialità del passaggio di Alessandro Debenedetti in prestito dal Genoa alla Virtus Entella.

Dopo il ritiro estivo passato insieme alla Prima Squadra di mister Vieira, ora per Debenedetti si apre l'opportunità di poter giocare con costanza nelle fila della squadra chiavarese, neopromossa in Serie B.

L'annuncio:

"Alessandro Debenedetti è un nuovo giocatore dell’Entella. La punta centrale classe 2003 arriva a titolo temporaneo dal Genoa.

Cresciuto come centrocampista nel settore giovanile della Sampdoria, Debenedetti si è trasformato in attaccante con la maglia del Finale Ligure, prima di essere notato e acquistato dal Genoa, dove è subito diventato un punto fermo della Primavera rossoblù, con cui nella stagione 2022/2023 ha segnato 18 gol in campionato e 2 reti in Coppa Italia. L’anno successivo Alessandro si è trasferito in prestito al Mantova, con cui ha vinto il campionato di Serie C, mentre lo scorso campionato, sempre a Mantova, ha giocato in Serie B, segnando 4 gol in 29 presenze, per un totale di 810 minuti disputati.

Ambizione, fisicità e voglia di segnare. Benvenuto a Chiavari Alessandro".