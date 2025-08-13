Tiro con l'arco. Chiara Rebagliati cerca il bis ai World Games, via alle semifinali a Chengdu

Prosegue senza sbavature il cammino della nazionale italiana di tiro di campagna ai World Games di Chengdu. Dopo la qualificazione di Matteo Borsani, arrivano altre due splendide notizie: Roberta Di Francesco e Chiara Rebagliati centrano l’accesso alle semifinali, mantenendo vive le speranze di medaglia.

Occhi puntati in particolare su Chiara Rebagliati, portabandiera azzurra e campionessa in carica, determinata a ripetere l’impresa d’oro compiuta a Birmingham. La campionessa savonese ha avuto la meglio sulla canadese Eleanor Brug con il punteggio di 83-79, guadagnandosi la sfida contro la tedesca Elisa Tartler, testa di serie numero uno del tabellone.

L’incrocio ha il sapore della rivincita: quattro anni fa, nella stessa fase, Rebagliati superò la rivale per poi conquistare l’oro, mentre Tartler si rifugiò nella finale per il terzo posto, portando a casa il bronzo.