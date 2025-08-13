Calcio. Il Finale perde un pilastro, addio a Mario Bolla

E' stato un brutto risveglio per il Finale e per tutto il mondo dilettantistico ponentino.
E' infatti scomparso nelle scorse ore Mario Bolla, dirigente giallorossoblu e storico presidente della Finalborghese.
Il messaggio di cordoglio del Finale.
La Società F.B.C. Finale esprime profonda vicinanza alla famiglia Bolla per la scomparsa di Mario.
Nostro storico dirigente negli anni più recenti, Mario è stato anche uno dei punti di riferimento della Finalborghese, ricoprendo la carica di Presidente.
Alla famiglia e ai suoi cari vanno le nostre più sentite condoglianze.