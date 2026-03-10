 / Calcio

Calcio | Arriva l'ok dalla Federazione, Savona-Superba si giocherà in anticipo sabato 14 marzo

Si giocherà, come anticipato ieri, in anticipo la partita del prossimo fine settimana del Savona contro il Superba.

Lo spostamento, reso necessario a causa del riallineamento dei calendari del Vado e degli Striscioni che al "Chittolina" hanno trovato la loro casa stagionale, è stato ufficializzato dal club savonese, una volta ricevuto l'ok dalla controparte genovese e dal Comitato Ligure della Figc.

Il campo sarà quello del Picasso di Quiliano, con il match calendarizzato sabato 14 marzo al pomeriggio, alle ore 18:00.

Redazione

