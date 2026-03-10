Calcio | Il pari sta stretto alla Baia Alassio Auxilium, Garibbo: "Siamo un gruppo forte, ci manca solo il gol ma ci lavoriamo"

Muova comunque la classifica ma lascia un retrogusto amaro in casa Baia Alassio Auxilium, il pareggio a reti bianche in casa del Pontelungo. In una sfida "sporca", caratterizzata da duelli fisici infiniti e una pioggia di contrasti, la fisicità di Davide Garibbo è stata determinante per le "Vespe" per contenere le folate avversarie e blindare lo 0-0 finale.

Nonostante la soddisfazione per la solidità difensiva mostrata in trasferta, il giocatore giallonero ha ammesso un pizzico di delusione per un primo tempo giocato ad alti ritmi che però non ha fruttato nulla in zona gol. Continua a restare l'unico neo di un gruppo solido e cementato nel tempo la scarsa vena offensiva.

Un aspetto su cui la squadra sta lavorando nella certezza che i gol torneranno presto a premiare la mole di gioco prodotta, e sul quale i ragazzi di Sardo puntano in vista della prossima sfida col Serra Riccò per mettere un sigillo sulla salvezza.