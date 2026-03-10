Calcio | Il Finale torna a muovere la classifica, ma col Masone è solamente 1-1

Non una gara ricca di emozioni, eppure, dopo il brusco stop sul campo della Praese, torna a muovere la classifica il Finale. Col Masone i ragazzi di Alessi portano a casa un punto che li porta a quota 29, a una sola lunghezza dalla Sampierdarenese e mantenendo però il +8 proprio sui genovesi, prima squadra coinvolta nella zona play-out.

Il Masone ha la prima chance della gara, ma Mondino in uscita fa muro. A sbloccarla al 15' è invece la squadra di casa grazie al rigore, concesso per un fallo su corner, di Polito, freddo dagli undici metri a spiazzare il portiere. Al 37' il pareggio degli ospiti: ancora sugli sviluppi di un corner, punto forte della formazione valligiana, la palla arriva a Marchelli che incorna in rete indisturbato.

Non è una sfida dalle mille occasioni e la ripresa lo dimostra. Da segnalare un paio di tiri di Polito a lato e una bellissima parata di Mondino su un colpo di testa ravvicinato.

IL TABELLINO

FINALE-MASONE 1-1

Reti: 15' rig. Polito (F), 38' Marchelli (M)

Finale: Mondino; Caligaris (77' Belvedere), Bovio, Bellotti, Tancredi, Tona, Moretti, Ballone, Vittori Y. (81' Bazzano), Polito, Vuillermoz.

Allenatore: D. Alessi

Masone: Lepri, Tumiati, Pirlo (46' Calvi), Macciò L. (75' Bottero), Marchelli, Bardi, Ottonello S., Sabeur, Ferrante, Volpe (81' Testore), Lupi (74' Ottonello R. II)

Allenatore: M. Bruzzone