Calcio | Ceriale da urlo al 90' sul Serra Riccò. Gualberti e Miranda Sorvillo: "Vittoria fondamentale, siamo un gruppo che va a 2000" (VIDEO)

Compie un balzo vitale nella lotta salvezza il Ceriale, espugnando il campo del Serra Riccò con un rocambolesco 3-2. La vittoria, arrivata grazie a un colpo di coda di Simone Gualberti proprio allo scadere, permette agli ingauni di uscire finalmente dalla zona play-out.
Un risultato che premia il lavoro svolto in settimana e la capacità di soffrire in una gara estremamente impegnativa, regalando ai ragazzi di Mambrin tre punti d'oro che danno una sterzata decisa alla classifica in questo 2026.
Nelle parole dei protagonisti emerge tutta la compattezza di uno spogliatoio unito: Gualberti ha voluto condividere il merito del gol decisivo con Beluffi, autore del tocco smarcante, sottolineando come ogni elemento della squadra stia dando il massimo per la causa.
Dello stesso avviso Raffaele Miranda Sorvillo, uno dei giovani prodotti del vivaio cerialese che ha espresso grande soddisfazione per il percorso personale col quale sta diventando poco alla volta un elemento su cui mister Marco Mambrin può fare costantemente affidamento.