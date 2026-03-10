Calcio | Pari e rimpianti a Pietra per il Rivasamba, Cammarota e Garbarino all'unisono: "Gara da applausi, da ora sono tutte finali"

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca ma conferma lo spessore del Rivasamba, capace di accarezzare il colpo grosso sul campo del Pietra Ligure. Avanti 2-0 fino a un quarto d’ora dalla fine, i calafati si sono fatti riagguantare sul 2-2 in un match vibrante e tatticamente di alto livello.

Il difensore tigullino Alessio Garbarino ha sottolineato il rammarico per il vantaggio sfumato nel finale, pur riconoscendo la qualità della prestazione collettiva, mentre il portiere Federico Cammarota ha esaltato l’intensità atletica di una sfida che ha divertito il pubblico, confermando come entrambe le squadre non si siano risparmiate fino all'ultimo secondo di gioco.

Con il campionato che entra nella sua fase decisiva, il messaggio dello spogliatoio è unanime: ogni partita da qui al termine sarà vissuta come una finale, con l’obiettivo dichiarato di provare a fare punteggio pieno in ogni turno, mantenendo lo spirito propositivo visto al Devincenzi e lavorando con massima concentrazione durante la settimana.