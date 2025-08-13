Rischio porte chiuse per Celle Varazze-Imperia. Sindaco Beltrame: "Stiamo andando avanti per adeguare lo stadio"

"Stiamo lavorando con la Federazione per andare avanti e adeguare lo stadio risolvendo nel più breve tempo possibile ma questa partita non era comunque prevista a Celle".

Così il sindaco di Celle Marco Beltrame è intervenuto in merito al match di Coppa Italia di Serie D tra Celle Varazze e Imperia previsto per domenica 31 agosto. Il match doveva disputarsi nello stadio imperiese "Ciccione", indisponibile a causa dei lavori di rifacimento del manto erboso.

Per questo è stata chiesta un'inversione di campo ma nell'impianto sportivo "Olmo-Ferro" non è presente ancora la divisione per le tifoserie sulle gradinate. Con il rischio che la partita a 20 giorni dal fischio d'inizio si debba tenere necessariamente a porte chiuse.

"Dobbiamo trovare una soluzione e ci sono comunque delle tempistiche" ha proseguito il primo cittadino cellese che gestisce come Comune l'impianto insieme al Comune di Varazze. L'auspicio è che nel caso la Federazione possa disporre una deroga.