Calcio | Celle Varazze. Barletta dopo la sanzione: “Decisione ingiusta, dimostrerò la mia innocenza”

Dopo la pubblicazione da parte del Tribunale Federale Nazionale della squalifica inflitta a Umberto Barletta, direttore sportivo del Celle Varazze, il diretto interessato è intervenuto con un lungo post su Facebook per esprimere la propria posizione sulla vicenda.

Il dirigente delle “civette” è stato inibito per due anni. Sanzioni anche per il presidente Camogli, fermato per quattro mesi, mentre la società Celle Varazze dovrà pagare un’ammenda di 1.500 euro. Stessa ammenda per la Praese. Giovanni Battista Caviglia è stato invece sanzionato con sei mesi di inibizione.

Barletta ha spiegato di aver appreso la decisione martedì 17 febbraio dai propri legali di fiducia, gli avvocati Anna Cerbara e Gianvito Garassino.

“Trovo questa decisione ingiusta non avendo commesso alcun tipo di illecito imputatomi ed essendo fermamente convinto della mia innocenza sono determinato a dimostrarlo in tutti i vari gradi di giudizio - le parole di Barletta - Resto fiducioso degli organi competenti nell'auspicio di poter dimostrare e argomentare la mia totale innocenza agli illeciti sportivi a me contestati come già ampiamente documentato dai miei legali nella speranza di poter essere un esempio per tutti quelli che come me non vogliono arrendersi ad una ingiustizia”.

“Ringrazio per la vicinanza in questo momento particolare il mondo del calcio che avverto molto solidale e tutte le persone che con il loro affetto mi sono vicine, chi con un semplice messaggio di supporto e chi con idee o parole mi spinge a non perdere la fiducia nelle istituzioni competenti - ha inoltre aggiunto il dirigente - Onde evitare spiacevoli equivoci e di spendere energie preziose ho deciso di non rilasciare altre dichiarazioni in merito a questa vicenda chiedendo a tutti di rispettare questa mia volontà. Sono un combattente per natura e non mi arrenderò mai di fronte a ciò che ritengo essere un'ingiustizia, convinto come sono che un cavillo burocratico non abbia la meglio sulla buona fede ampiamente dimostrata rischiando di fermare la passione e l'amore per questo sport, grazie a tutti per la vostra attenzione e amicizia”.

Immediata anche la presa di posizione del Celle Varazze, che con un post sui social ha espresso pieno sostegno al proprio direttore sportivo: “Forza Umberto! Siamo tutti con te e il Celle Varazze non ti lascerà mai solo”.