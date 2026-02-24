Calcio | Cambia ancora la Lavagnese: la sconfitta col Derthona costa la panchina a mister Scalise

Cambia ancora guida tecnica, in questa stagione, la Lavagnese. La sconfitta di domenica scorsa, maturata in casa contro il Derthona del presidente Cristiano Cavaliere, è costata la panchina a Manuel Scalise, che lascia i tigullini attesi nel prossimo turno dal derby contro il Sestri Levante
"L'Unione Sportiva Lavagnese 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il mister Manuel Scalise.
La società desidera esprimere a mister Scalise i più sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto con professionalità, impegno e grande serietà durante il periodo alla guida della squadra. A lui va la riconoscenza del club per la dedizione dimostrata quotidianamente e per l’attaccamento ai colori bianconeri.
In attesa di ulteriori valutazioni e delle decisioni che verranno assunte nei prossimi giorni dalla dirigenza, la conduzione tecnica della Prima Squadra viene affidata temporaneamente all’allenatore in seconda Giacomo Avellino, che guiderà il gruppo nelle prossime sedute di allenamento e nei relativi impegni ufficiali.
La società augura a mister Scalise le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della sua carriera".