Calcio | La San Filippo passa a Ospedaletti: Gloria al 94' firma il colpaccio al “Ciccio Ozenda”

L’Ospedaletti fa tutto bene, ma non trova il gol. La San Filippo Neri si difende e trova la rete della vittoria in pieno recupero. Colpaccio degli ingauni al “Ciccio Ozenda”, firmato in "zona Cesarini" da Gloria.

Prima del match, spazio per il riconoscimento a Gianluca Russo: per lui presenza numero 100 con la maglia dell’Ospedaletti. Padroni di casa subito pericolosi con Calderone che, su azione di contropiede, impegna Rizzo. Si fanno vedere anche gli ospiti con il tiro da fuori di Secco che finisce alto. Grande occasione per Rotolo su calcio di punizione: la palla rimbalza sulla traversa ed esce. Zito tenta l’azione personale, ma anche in questo caso la conclusione non trova lo specchio della porta. Si mette in mostra anche Bazzoli, abile a neutralizzare la conclusione potente di Carparelli. L’ultima occasione del primo tempo è per l’Ospedaletti: punizione dal limite di Rotolo, Rizzo devia sul palo e salva il risultato.

Nella ripresa Zito si trova a tu per tu con il portiere che, però, gli sbarra la strada. Il numero 10 di casa ci prova ancora dopo uno scambio con Molinari ma l’ennesima parata di Rizzo salva la porta ospite. In pieno recupero la svolta del match: rilancio della difesa ospite, l'Ospedaletti recrimina per un possibile fallo su Rosso, Gloria riceve palla e insacca alle spalle di Bazzoli. È la rete che decide la gara.

Ospedaletti - San Filippo Neri Albenga 0-1

Marcatori: 90’+4 Gloria



LE FORMAZIONI

Ospedaletti: Bazzoli, Cordì, Saih (83’ El Kamli M.), Barbagallo (46’ Molinari), Bacciarelli, Rosso, El Kamli I., Rotolo (46’ Sartori), Calderone (46’ Alemanno), Zito, Russo (60’ Salmaso)

A disposizione: Mendez, Pallanca, Cascone

Allenatore: Fabio Luccisano

San Filippo Neri Albenga: Rizzo, Velaj L., Giglio Michael, De Giorgi (60’ Velaj E.), Damonte (80’ Giglio Michelangelo), Furlanetto, Carparelli (87’ Ferrara), Giordano, Jimenez (83’ Gentile), Isabella, Secco (70’ Gloria)

A disposizione: Risso, Fejzillari, Volturana

Allenatore: Pietro Iurilli

Arbitro: A. Della Monica (Imperia)