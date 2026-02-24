Calcio | Finale, sesta soddisfazione consecutiva: Serra Riccò battuto 3-2, ora i giallorossi sognano i play off

Prosegue la sua marcia positiva il Finale che, dopo la sconfitta della prima giornata di ritorno, mette in fila sul campo del Serra Riccò la sua sesta partita consecutiva con risultato utile. Una vittoria per 3-2 che permette ai giallorossoblù di consolidare la propria posizione in classifica: il margine sulla zona play-out sale a +11, mentre la quinta posizione, valida per i play-off, dista ora soltanto cinque lunghezze.
La sfida del "Negrotto" si sblocca nelle prime battute grazie a Polito, freddo davanti al portiere dopo un recupero di Bovio. Nonostante il pareggio immediato del Serra Riccò su rigore al 10', il Finale riprende il comando al 33' con un colpo di testa di Vittori su cross di Polito.
Nella ripresa, i padroni di casa sprecano l'occasione del pari calciando alto un secondo penalty, subendo poi al 70' la rete dell'1-3 firmata ancora da Vittori in contropiede. Inutile la seconda marcatura dei locali nel finale: la difesa di Alessi stavolta regge l'urto, blindando i tre punti.
Il prossimo step per il Finale è l'ostica trasferta di domenica prossima contro la Praese, attuale seconda forza del campionato, ma con una mente finalmente sgombra dalla necessità di allontanarsi dalla zona calda.
IL TABELLINO
SERRA RICCO'-FINALE 2-3
Reti: 2' Polito (F), 10' Placido (rig.) (S), 33' e 70' Vittori Y. (F), 80' Acquanita (S).
Serra Riccò: Preti, Acquanita, Montermini, Caroglio F. (60' Giovinazzo), Orofino (77' Tirelli), Caruso (60' Ravenna), Crudeli, Siddi, Placido, Sarno (77' Dellepiane), Cagnana. All. Digno.
Finale: Canonica, Caligaris, Arzarello, Bellotti (86' Belvedere), Tancredi, Tona, Moretti (51' Bazzano), Ballone, Vittori Y. (78' Vuillermoz), Polito, Bovio (82' Dagnino). All. Alessi.
Arbitro: Alessandro Padula di Novi Ligure.