Calcio | Albissole, capitan Diana si tiene comunque stretto il pari nel derby: "Un punto d'oro contro questo Savona" (VIDEO)

Esce indenne dal derby contro il Savona la capolista Albissole, ancora al comando del Girone A di Promozione. Lo 0-0 uscito dalla gara di domenica scorsa al "Feraggiana" è un punto d'oro per il capitano dei ceramisti Andrea Diana, e lo è partendo dalla considerazione del valore dell'avversario, al gran completo e capace di mettere in seria difficoltà la manovra biancoceleste.

Nonostante una prova più "attendista" del solito e poche palle pulite arrivate nel reparto avanzato, la squadra ha saputo soffrire con intelligenza, confermandosi una corazzata difficile da scardinare anche nelle giornate di massima pressione avversaria. Il finale in inferiorità numerica, a causa dell'espulsione di Favorito, ha infatti costretto i ragazzi di Cattardico a una prova di compattezza.

Diana ha lodato lo spirito dello spogliatoio, capace di compattarsi nel momento del bisogno e di sopperire ad assenze pesanti, facendo emergere quella forza del collettivo che ha trasformato una situazione di emergenza in una dimostrazione di solidità mentale che ha blindato il risultato fino al triplice fischio.

I ceramisti mantengono comunque l'imbattibilità e un morale altissimo, con l'obbiettivo di ragionare partita dopo partita, senza guardare troppo in là ma puntando tutto sulla coesione di un gruppo che sembra non aver paura di nessuno. Il capitano ha ribadito che ogni allenamento è un mattoncino verso l'eccellenza, consapevoli che con questa unità d'intenti il sogno promozione resta saldamente nelle loro mani.