Calcio | Kosiqi-gol fa gioire la Carcarese col Campomorone: “Abbiamo dato tutto, il sacrificarsi ci sta ripagando”

È la firma di Christian Kosiqi a decidere la sfida tra Carcarese e Campomorone. Un gol pesante, che consegna ai biancorossi valligiani tre punti pesanti per allontanarsi dalla zona play-out, importanti anche per il tipo di avversario contro il quale sono maturati.

Al triplice fischio è lo stesso attaccante a fotografare la prestazione del gruppo: “Oggi abbiamo dato tutto. Siamo stati bravi a portare a casa questa gara, giocavamo contro una squadra molto forte. Ci siamo difesi con il solito sacrificio che abbiamo messo nelle ultime partite”. Un lavoro collettivo quello sottolineato da Kosiqi attraverso i canali social della società valbormidese, che parte anche dagli uomini più offensivi: “Il mister chiede anche a noi attaccanti di sacrificarci, lo stiamo facendo e sta portando i suoi risultati”.

Per il numero nove si tratta di un ritorno al gol dopo la rete segnata al Millesimo, un segnale importante in una fase delicata della stagione. “Sono contento di aver trovato di nuovo il gol dopo il Millesimo, è difficile dare continuità sia ai gol che ai risultati”, ammette.

La vittoria assume ancora più valore alla luce delle assenze che hanno colpito la squadra negli ultimi giorni. “Abbiamo perso tre giocatori in due giorni: Nonnis con il Molassana, Galli a casa con la febbre, Brignone si è fatto male in allenamento. Purtroppo il calcio è anche questo, dobbiamo essere più forti di queste cose”. Un successo che il gruppo ha voluto dedicare proprio ai compagni indisponibili: “Dedichiamo questa vittoria ai compagni che avrebbero voluto essere in campo con noi, ma non hanno potuto”.

Ora lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno. “Domenica ci aspetta un’altra battaglia, dobbiamo scendere in campo con lo stesso spirito e la stessa unione, da qui alla fine possiamo toglierci tante soddisfazioni”.