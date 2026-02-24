Calcio | Athletic Club Albaro, il nuovo allenatore è Matteo Gallotti

È Matteo Gallotti il nuovo allenatore dell’Athletic Club Albaro. A comunicarlo è stata la società genovese attraverso una nota ufficiale.

"L’Athletic Club Albaro comunica che Matteo Gallotti assumerà la guida tecnica della prima squadra - si legge nella nota - Il tecnico genovese, classe 1986, nella precedente esperienza da calciatore ha giocato oltre 250 partite tra Serie C, Serie D ed Eccellenza. Nel 2021 ha totalizzato otto presenze con la casacca albarina".

"Gallotti, coadiuvato da Daniele Brema, potrà contare sullo staff tecnico formato da Fabio Molinari, che ha guidato la squadra nell’ultima partita di campionato, Marco Allegri e Gabriele Burri. Al nuovo mister e a tutto lo staff vanno i migliori auguri di buon lavoro", concludono dall’Athletic Club Albaro.

Gallotti, che subentra dopo l'esonero di Manuel Rimassa, esordirà alla guida dell’Athletic domenica prossima, sul campo di casa, contro il Pietra Ligure.