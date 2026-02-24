Calcio | Le parate di Cammarota tengono salda la vittoria del Rivasamba con la S.F. Loano: "Ora ogni partita una finale" (VIDEO)

E' la rete di Cusato a regalare i tre punti al Rivasamba contro la San Francesco Loano. Eppure, nella sfida del "Merlo", a prendersi la copertina è l'estremo difensore degli arancioneri, Federico Cammarota, blindando i tre punti nel finale di gara con un intervento prodigioso.

In una sfida dai due volti, gli ospiti hanno sofferto nel primo tempo la pressione avversaria, faticando a trovare le giuste geometrie. Nella ripresa, un cambio di assetto tattico ha permesso alla squadra di entrare con un piglio diverso, riuscendo a gestire meglio le seconde palle e a portare a casa l'intera posta in palio grazie a un episodio decisivo e ai riflessi del proprio numero uno.

La vittoria è stata però segnata dal brutto infortunio di Sofato, a cui Cammarota ha rivolto un immediato augurio di pronta guarigione, oltre a una reazione alla turbolenta settimana appena passata con l'avvicendamento in panchina. Una situazione definita dal portiere come una "sconfitta a prescindere" per l'ambiente, ma affrontata dal gruppo con estrema professionalità. I giocatori hanno saputo isolarsi, concentrandosi esclusivamente sulla preparazione della gara e dimostrando una maturità fondamentale per restare agganciati ai vertici della classifica.

Una vittoria che fa quindi da medicina, almeno nell'immediato, per i calafati che, in un campionato estremamente equilibrato, restano saldamente in zona playoff. Il messaggio dell'estremo difensore è netto: "Crederci non costa nulla, d'ora in poi ogni partita sarà come una finale, poi vedremo cosa avremo raccolto"