Pallare nel segno dell'equitazione con il Derby "Palestra 2 Mache Attacchi"

Il 9 e 10 agosto, presso le Scuderie dell’Abbazia a Pallare, si è tenuto il Derby “Palestra 2 Manche Attacchi”, prima vera prova federale regionale della disciplina. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al prezioso lavoro del tecnico Fabrizio Bianchelli e alla partecipazione di concorrenti provenienti da Liguria, Piemonte e Lombardia.

Il programma è partito già dal venerdì con uno stage di dressage, guidato dal tecnico Luca Cassottana, che ha seguito le riprese dei partecipanti fornendo indicazioni utili in vista della simulazione di gara del sabato mattina. Le prove sono state valutate dai giudici Adriano Leggero e Doriana Mino, che hanno dato ulteriori spunti tecnici agli atleti.

Nel pomeriggio di sabato si è disputata la prima manche del Derby, seguita da un momento conviviale con una grigliata che ha visto grande partecipazione. La domenica si è svolta la seconda manche, con le premiazioni finali. Tutti i concorrenti hanno ricevuto un riconoscimento, nel segno della filosofia del Comitato FISE Liguria che punta a sostenere e far crescere questa disciplina.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche allo staff: il costruttore di percorsi Gabriele Panier Suffat, Bruno Strassera, Gabriele Visetti, Angelo Giorgis con Arletta Magnani, e i giovani delle scuderie Matteo ed Helena, il cui impegno ha contribuito alla piena riuscita della manifestazione.