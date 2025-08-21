Calcio, Prima Categoria. Innesto di prestigio per lo staff tecnico dell’Ospedaletti: al “Ciccio Ozenda” torna Paolo Lamberti

L’Ospedaletti rinforza il suo staff tecnico con un innesto di grande valore: al “Ciccio Ozenda” torna Paolo Lamberti, una colonna del calcio ponentino.

La sua è stata una lunga carriera nel mondo del calcio giocato, dai campionati professionistici a quelli locali, vestendo anche la maglia orange. Bomber di razza, in totale ha messo a segno più di 250 reti, prima di dedicarsi all’aspetto tecnico del calcio.

Ora è pronto per una nuova avventura in casa Ospedaletti. Come è nella tradizione orange, il suo sarà un lavoro che interesserà prima squadra e settore giovanile, per continuare a tessere quel filo che lega lo sviluppo dei calciatori di domani al lavoro dei ‘grandi’.