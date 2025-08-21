L’Ospedaletti rinforza il suo staff tecnico con un innesto di grande valore: al “Ciccio Ozenda” torna Paolo Lamberti, una colonna del calcio ponentino.
La sua è stata una lunga carriera nel mondo del calcio giocato, dai campionati professionistici a quelli locali, vestendo anche la maglia orange. Bomber di razza, in totale ha messo a segno più di 250 reti, prima di dedicarsi all’aspetto tecnico del calcio.
Ora è pronto per una nuova avventura in casa Ospedaletti. Come è nella tradizione orange, il suo sarà un lavoro che interesserà prima squadra e settore giovanile, per continuare a tessere quel filo che lega lo sviluppo dei calciatori di domani al lavoro dei ‘grandi’.
In Breve
giovedì 21 agosto
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Calcio
Altri sport
Calcio | 21 agosto 2025, 17:18
Calcio, Prima Categoria. Innesto di prestigio per lo staff tecnico dell’Ospedaletti: al “Ciccio Ozenda” torna Paolo Lamberti
Bomber di razza, in totale ha messo a segno più di 250 reti. La sua è stata una lunga carriera nel mondo del calcio giocato, dai campionati professionistici a quelli locali, vestendo anche la maglia orange
L’Ospedaletti rinforza il suo staff tecnico con un innesto di grande valore: al “Ciccio Ozenda” torna Paolo Lamberti, una colonna del calcio ponentino.
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?