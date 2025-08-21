Calcio, serie D. Imperia, ufficializzati quattro acquisti alla vigilia della gara con il Celle Varazze

Arrivano nuove ufficialità per quanto riguarda la rosa dell'Imperia per la prossima stagione. Approdano in nerazzurro Giordano Conti, classe 2002, attaccante proveniente dall'Isernia e con un recente trascorso alla Sanremese in due diverse parentesi; Riyad Khelifi, classe 2007, attaccante proveniente dal Martigues; Andrea Piccinin, classe 2006, trequartista proveniente dal Chieti; Filippo Anfosso classe 2007, portiere proveniente dall'Albenga.
Novità anche per quanto riguarda lo staff: Nuccio Giordano sarà dirigente accompagnatore della prima squadra e addetto ufficiale all'arbitro.
Quattro nuovi innesti che saranno disponibili per la partita di Lavagna, dove l'Imperia domenica affronterà il Celle Varazze nel primo turno di Coppa Italia di Serie D con fischio d'inizio alle ore 16.