Liguria 2025. Tutti i corsi gratuiti, provincia per provincia, dedicati agli over 65

Nell’ambito di Liguria 2025 Regione Europea dello Sport, a fine giugno si è svolto un incontro che ha visto protagonisti gli enti di promozione sportiva risultati vincitori del nuovo bando promosso da Regione Liguria. L’iniziativa mira a favorire la pratica dell’attività fisica tra i cittadini con più di 65 anni, con l’obiettivo di promuovere benessere e socialità attraverso lo sport.

Nei prossimi mesi prenderanno il via i corsi gratuiti organizzati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate agli enti selezionati – CSI, CNS Libertas, UISP ed ENDAS – distribuiti sul territorio regionale.

Per consultare l’elenco delle realtà coinvolte e avere informazioni dettagliate sui progetti è già disponibile online una pagina dedicata, a disposizione di chi desidera aderire alle iniziative e conoscere le opportunità offerte. (CLICCA QUI)