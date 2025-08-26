Calcio. Adesso è ufficiale: Vadese, Letimbro e Borgio Verezzi salutano i dilettanti

La speranza è che sia solo un arrivederci, in attesa di migliori fortune nelle prossime annate.

Al momento però la corsa di Vadese, Letimbro e Borgio Verezzi si ferma qui. Ieri sono infatti scaduti i termini per l'iscrizione al prossimo campionato di Seconda Categoria e negli uffici della Delegazione di Savona non sono state recapitate le adesioni delle tre società.

Il Borgio Verezzi non aveva neppure concluso la stagione, mentre la difficle annata sportiva dei gialloblu e degli azzurrogranata era culminata con la retrocessione.