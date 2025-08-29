Cairo piange il professor Renzo Cirio, voce del calcio valdormidese su Radio Canalicum

Cairo Montenotte è in lutto per la scomparsa del professor Renzo Cirio, spentosi all’età di 75 anni. La sua vita è stata segnata da una lunga e appassionata carriera nell’insegnamento: dopo aver mosso i primi passi all’Istituto Tecnico Commerciale “Quintino Sella” di Acqui Terme, aveva trovato la sua casa professionale all’Ipsia di Cairo, dove per molti anni ha trasmesso amore per la lingua italiana a generazioni di studenti

Stimato e apprezzato da studenti e colleghi, il professor Cirio era conosciuto non solo per la sua competenza, ma anche per la capacità di instaurare rapporti cordiali con chi lo circondava. Prima di ritirarsi a vita privata, era solito passeggiare per le vie del centro del capoluogo, scambiando opinioni e chiacchiere con i concittadini.

Tra le sue passioni spiccava lo sport: per un periodo aveva condotto un programma radiofonico su Radio Canalicum San Lorenzo inBlu, dedicato ai risultati dei campionati locali, intitolato “Calcio in Valbormida”.

I funerali si terranno domani, sabato 30 agosto, alle ore 15, presso la chiesa parrocchiale di San Lorenzo.