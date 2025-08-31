Atletica. Anche un po' di Celle Ligure tra Tokyo e Zurigo

La finale del prestigioso circuito WANDA Diamond League ha visto una qualificata rappresentanza azzurra – basti pensare alle splendide affermazioni di Iapichino e Diaz – ma anche… un po’ di Celle Ligure!

Infatti abbiamo applaudito tre grandi campioni che, nel loro percorso sportivo, hanno incrociato più volte i caruggi e le vie di Celle Ligure e Varazze, sia in occasione dei loro periodici stage di allenamento, sia partecipando al Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa.

Copertina d’obbligo per Audrey Werro, ventenne talento elvetico che da quasi dieci anni frequenta ogni primavera il Centro Sportivo Olmo Ferro. A Zurigo ha firmato una prestazione eccezionale negli 800 metri: vittoria con un irresistibile sprint finale e tempo di 1:55.91, nuovo record svizzero, a soli quattro giorni da un’altra impresa ai Campionati Nazionali. Ora Audrey si presenta tra le grandi favorite ai Mondiali!

Nei 3000 metri abbiamo tifato Svezia grazie ad Andreas Almgren e al suo tecnico Urban Arhun, che tante volte hanno scelto il nostro territorio per allenarsi, tra stadio, strade e sentieri. Andreas, che nel 2016 vinse a Celle gli 800 dell’Arcobaleno, quest’anno ha già firmato il record europeo dei 5000. A Zurigo ha tentato il colpo con una lunga progressione a 300 metri dal traguardo, chiudendo con un eccezionale sprint in 7:36.82, terzo posto in una gara tattica. Anche lui sarà protagonista a Tokyo, ne siamo certi.

Nei 400 ostacoli è scesa in pista Zeney Van Der Walt, sudafricana e presenza fissa a Celle da quattro anni insieme alla sua allenatrice Maritza Coetze e alle compagne di team. Stavolta, penalizzata dalla prima corsia e forse dall’emozione, ha brillato solo nella parte iniziale di gara, chiudendo ottava in 56.90, lontana dai suoi standard. Ma ci sono ancora due settimane per ritrovare la condizione e dare un contributo prezioso anche alla staffetta 4x400.