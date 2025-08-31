Calcio. Coppa Italia Promozione, il derby della Torretta finisce in parità: tra Legino e Savona è 1-1

LEGINO - SAVONA 1-1 (78' Romeo rig. - 12' Durante)
FINISCE QUI! ESORDIO IN COPPA IN PARITA' PER LEGINO E SAVONA, A DURANTE RISPONDE ROMEO SU RIGORE
90' fallo in attacco da parte dei verdeblu, saranno quattro i minuti di recupero
89' ci crede il Legino che colleziona un altro angolo, pronto Semperboni alla battuta
88' Bergonzi fischia fallo di mano a Rignanese che si infuria calciando una borraccia a bordocampo, giallo per l'attaccante
85' panchina corta per Cola che non può contare su Silvestri e Zunino, alle prese con qualche fastidio fisico
80' ancora in avanti i verdeblu, che hanno preso coraggio in questa fase: Piacentini lanciato verso la porta calcia troppo centralmente favorendo la parata di Moraglio, Savona poco brillante nel secondo tempo
78' ROMEO DI POTENZA E DI RABBIA SOTTO L'INCROCIO! Il Legino trova l'1-1 dal dischetto!
77' RIGORE PER IL LEGINO! Bergonzi indica il dischetto dopo un contatto in area su Piacentini, occasione dagli undici emtri per la squadra di Tobia
75' ammonito Colombo per fallo su N. Tobia, di ritorno al "Ruffinengo"
74' Covelli lascia il campo a Cartiere, secondo cambio ordinato da Cola
72' Piacentini in scivolata su Turone nel tentativo di mantenere il possesso, Bergonzi estrae il giallo, decisione forse troppo severa da parte del direttore savonese
68' sassata di Damonte sulla corta respinta della difesa leginese, Vezzolla di schiena riesce a deviare in corner
66' Sassari in diagonale trova la deviazione in angolo di Tubino, partita sempre aperta al "Picasso"
65' ennesima punizione di Semperboni nel cuore dei sedici metri, Romeo commette fallo in attacco
57' Damonte sempre pericoloso quando sprinta a sinistra, forte e teso il suo cross, Semperboni è ancora decisivo nell'anticipare Rignanese
54' chiude subito i cambi Tobia che manda in campo Gorrino al posto di Campus, Cola invece apre la danze delle sostituzioni inserendo Fossati al posto di Durante
52' spazio anche a Damonte tra le fila verdeblu, esce Angeli
50' ennesima situazione su palla inattiva a favore del Legino, Semperboni crossa in area dove Romeo, di testa, non riesce a indirizzare verso lo specchio
46' subito Piacentini a un passo dal pareggio, diagonale dal vertice dell'area piccola che Moraglio respinge di piede
Subito tre cambi per Tobia, che inserisce N. Tobia, Piacentini e Romeo nel reparto offensivo, restano negli spogliatoi Rapetti, Monte e Pescio
SECONDO TEMPO
Squadre al riposo dopo un minuto di recupero, il Savona conduce 1-0 sul Legino, decide al momento la rete di Durante in avvio
45' giallo per Turone, in ritardo su Di Donato
43' Semperboni scavalca la barriera e trova la deviazione di Moraglio con la punta dei guantoni, angolo a favore dei verdeblu
42' Schirru commette fallo di mano nel duello con Rapetti, altra punizione interessante per il Legino
36' il Savona torna a pungere a sinistra con Damonte, traversone sul secondo palo dove Covelli non è impreciso nella sponda, recupera la difesa leginese
31' parte Rapetti col destro, sassata micidiale che si schianta sulla traversa, Legino vicino al pareggio!
30' Semperboni calcia rapidamente infilando Moraglio, Bergonzi però ferma tutto facendo ripetere
29' Rapetti conquista punizione dal limite, nei pressi della lunetta dei sedici metri, posizione centrale per i verdeblu
28' Ferrara tenta la soluzione col mancino dalla lunga distanza, Moraglio accompagna sul fondo con lo sguardo
27' partita molto spezzettata in questa fase, tanti fischi da una parte all'altra
22' Tobia vuole più coraggio da parte dei suoi, che ci provano con uno spunto a sinistra di Pescio, ha la meglio però la difesa dei biancoblu che allontana la minaccia
19' ammonito Campus, primo giallo estratto da Bergonzi di Savona
17' altra combinazione di qualità da parte degli striscioni, Sassari di testa premia l'inserimento di Durante che in diagonale sfiora il raddoppio
14' tap in vincente di Rignanese dopo l'assistenza di Covelli dalla destra, il primo assistente annulla per fuorigioco dell'attaccante savonese
12' DURANTE! IL SAVONA E' IN VANTAGGIO! Destro da fuori del numero quattro biancoblu che trafigge Mata, è avanti la squadra di Cola
10' ci prova Rapetti sulla punizione calciata ancora da Semperboni, fuori misura il tentativo aereo dell'ex attaccante biancoblu
6' la prima chance nitida del match la firma il Savona: Durante fa correre a sinistra Damonte, traversone in mezzo dove Semperboni è decisivo nell'anticipare Rignanese pronto all'incornata da due passi
4' Cola con il 3-5-2 e la coppia Sassari - Rignanese davanti, il Legino si affida a Rapetti punto di riferimento avanzato, supportato da Campus, Monte e Pescio
3' primo piazzato a favore della squadra di Tobia, traversone ad uscire di Semperboni che termina direttamente sul fondo
1' inizia il derby della Torretta! Colori tradizionali per le due squadre, gremita la tribuna del "Picasso"
Primo tempo
Formazioni:
LEGINO: Mata; Tubino. Semperboni, Di Donato, Angeli, Ferrara, Pescio, Vezzolla, Rapetti, Campus, Monte. A disposizione: Santelia, L. Damonte, G. Incorvaia, Gorrino, Mara, Piacentini, N. Tobia, A. Tobia, Romeo. Allenatore: Fabio Tobia
SAVONA: Moraglio, Gaggero, A. Damonte, Durante, Schirru, Colombo, Covelli, Turone, Rignanese, Raja, Sassari. A disposizione: Rosasco, Cortesi, Bellotti, A. Incorvaia, Cartiere, Calcagno, Fossati, Silvestri, Zunino. Allenatore: Emanuele Cola
Arbitro: Bergonzi (SV). Assistenti: Rodio (GE), Pollero (SV)