Calcio | La Nolese replica al Plodio: "Si concentri sul calcio giocato, i dubbi sulla designazione potevano essere palesati prima del match"

E' arrivata la replica della Nolese alla presa di posizione del Plodio. La società valbormidese aveva palesato la propria insoddisfazione per la designazione arbitrale del match (CLICCA QUI), vinto 1-0 ieri pomeriggio dai biancorossi.

"Prendiamo con stupore le dichiarazioni del dirigente del Plodio Pierluigi Bagnasco, il quale prima afferma chiaramente che il risultato non è maturato per colpa della direzione arbitrale — “Di certo non abbiamo perso per colpa dell’arbitro” — per poi, subito dopo, gettare ombre sulla nostra vittoria sostenendo che “riteniamo davvero poco opportuno affidare una gara come Nolese-Plodio a un direttore di gara di Noli e, per di più, ex giocatore proprio dei biancorossi.”

Riteniamo opportuno sottolineare che la partita è stata a lungo saldamente nelle nostre mani. Nel corso dei novanta minuti abbiamo costruito numerose occasioni da gol, alcune delle quali particolarmente clamorose, neutralizzate soltanto grazie agli interventi decisivi dell’ottimo portiere avversario, che ha saputo distinguersi con parate di grande livello. Di contro, il nostro portiere è stato praticamente inoperoso per tutta la gara, limitandosi a controllare qualche tiro terminato fuori dallo specchio della porta. Questo testimonia chiaramente come l’andamento dell’incontro sia stato determinato da quanto espresso sul campo e non da altri fattori.

Per quanto riguarda le polemiche sollevate sulla direzione arbitrale, è bene ricordare che le designazioni vengono pubblicate il giovedì precedente alla partita. Se davvero vi fossero state perplessità o dubbi sulla figura dell’arbitro designato, sarebbe stato certamente più corretto e trasparente richiedere ufficialmente una sostituzione prima della gara, invece di alimentare illazioni prima, durante e dopo l’incontro.

Crediamo che lo spirito sportivo e il rispetto reciproco debbano rimanere i valori fondamentali del nostro campionato e auspichiamo che le discussioni tornino a concentrarsi sul calcio giocato, evitando polemiche che rischiano soltanto di avvelenare inutilmente il clima sportivo".