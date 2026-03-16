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Calcio | 16 marzo 2026, 19:23

Calcio | L'Argentina Arma completa l'opera: la ventesima vittoria consecutiva vale la promozione in Prima Categoria

Calcio | L'Argentina Arma completa l'opera: la ventesima vittoria consecutiva vale la promozione in Prima Categoria

Siamo soltanto a metà marzo, ma il calcio dilettantistico del Ponente ligure ha già emesso il suo primo verdetto.

L’Argentina Arma ha infatti completato l’opera conquistando, come da pronostico, la vittoria del Girone A di Seconda Categoria.

La squadra guidata da mister Capozucca ha festeggiato il traguardo con un netto 8-0 ai danni del Real Santo Stefano, risultato che certifica una stagione dominata e dai numeri impressionanti.

Finora il cammino dei rossoneri parla chiaro: 20 vittorie in altrettante partite, 85 reti realizzate e appena 13 gol subiti, un rendimento che ha reso inevitabile la conquista del titolo con largo anticipo.

Un successo pienamente meritato per la società guidata dal presidente Barisciani, che ora può già iniziare a programmare con serenità la prossima stagione nel campionato di Prima Categoria.

Redazione

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