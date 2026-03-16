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Calcio | 16 marzo 2026, 13:37

Calcio | Celle Varazze. Ore chiave per la panchina, in mattinata rumor sul possibile arrivo di Boschetto

Calcio | Celle Varazze. Ore chiave per la panchina, in mattinata rumor sul possibile arrivo di Boschetto

Sono ore decisive per il futuro della panchina del Celle Varazze. 

Entro domani sono infatti previste possibili novità dopo il 6-1 incassato dalla civette a Biella. 

I tam tam della mattinata, non confermati, hanno riportato la possibile conclusione del rapporto tra la società biancoblu e mister Pisano, con Riccardo Boschetto dato in pole per la guida della Prima Squadra in caso di passaggio di testimone. 

Domani è in programma il primo allenamento settimanale, in attesa di capire chi dirigerà la ripresa dei lavori all'Olmo - Ferro.

Lorenzo Tortarolo

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